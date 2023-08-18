Судьба Мурманского морского рыбного порта волнует многих мурманчан и новое руководство предприятия

Огромное предприятие сегодня переживает нелегкие времена. Эта тема обсуждается и на федеральном и региональном уровнях. Руководство ММРП и заинтересованные лица провели в Мурманске встречу в формате круглого стола, чтобы обсудить вопросы рыбной отрасли в контексте новых вызовов.

По словам некоторых представителей рыбной отрасли, выставление Мурманского морского рыбного порта на аукцион много лет назад было стратегической ошибкой. Частный инвестор просто не смог поднять хозяйство из-за нехватки, в первую очередь, финансовых средств.

Владимир Журавлев, сопредседатель правления Союза рыбопромышленников Севера: «Действительно, прежние собственники наворотили дел. По сути, порт сейчас представляет из себя третий холодильник и многие, может быть, сотни километров изношенных причальных различных коммуникаций. И с электричеством, и все остальные проблемы».

Буквально месяц назад рыбный порт перешёл в госсобственность. И теперь настало время большой работы. Например, необходимо решить проблемы с возвратом активов в юридической плоскости. Также нужна модернизация для развития порта. Есть перспективы и в свете развития Севморпути, новых логистических задач, отметил гендиректор предприятия Александр Громов.

Александр Громов, генеральный директор Мурманского морского рыбного порта: «В крановых хозяйствах на сегодняшний день ведётся ремонт трёх кранов, они сейчас в высокой степени готовности, четвёртый кран – тяжёлый, он в процессе работы. Затрудняет всё наши отношения с поставщиками, они довольно серьёзные. Дноуглубительные работы будут проводиться однозначно».

Также Александр Громов отмечает, что сокращений персонала во время смены собственника не было, наоборот, предприятие ищет новых людей. В рыбный порт требуются специалисты рабочих профессии: электрики, электромеханики, слесари и сантехники.