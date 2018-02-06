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День за днём с «Арктик-ТВ»06.02.18 19:30

Судьба саамского села Варзино – это история жизни малочисленных народов Кольского полуострова

6 февраля Международный день саамов. В связи с этим событием в Мурманском областном краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «Саамское село Варзино». На мероприятии побывала и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Саамское село Варзино зародилось в 1930 году, однако просуществовало сравнительно недолго. Уже в 1968 году все его жители разъехались по Кольскому полуострову. Но в памяти у них до сих пор остались в памяти воспоминания о  месте, где они провели большую часть своей жизни. Помнит о своём посёлке и Нина Елисеевна Афанасьева. Филолог, специалист в области саамской письменности и культуры Нина Елисеевна вместе с сотрудниками краеведческого музея подготовила выставку,  которую называли «Саамское село Варзино».

- Мы каждый год ездим на наше побережье, на наш пустырь,  - рассказывает Нина Афанасьева, специалист в области саамской письменности и культуры, педагог, первый президент «Ассоциации Кольских саамов». - Живём там в палатках, встречаемся с мишками. Медведи к нам в гости ходят. Ловим там рыбку для ухи.

На экспозиции  представлены предметы, документы и фотографии из семейных архивов жителей, многие из которых имеют более чем полувековую историю.

Варзино - типичное саамское поселение тех лет, по которому можно изучить  то, как был устроен быт коренных народов на всем Кольском севере. «На примере одного села можно рассказать, чем же они занимались, как они жили, как растили своих детей, как родовые гнёзда их развивались, - говорит Елена Химчук, директор Мурманского областного краеведческого музея, - чтобы сегодняшнее поколение жителей Мурманской области, города Мурманска, особенно дети, познакомились с теми видами деятельности, которыми занимались испокон веков малочисленные народы Кольского севера - саами»

Выставка будет работать до 6 марта. 

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