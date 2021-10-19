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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.10.21 19:30

Судьбой раненой чайки обеспокоены жители одного из дворов Мурманска

Птица не способна взлететь и добыть пищу. Сердобольные северяне подкармливают её рыбой и колбасой, и разыскивают человека, который бы смог приютить пернатого.

В течение недели жители по проспекту Ленина, 18 подкармливают чайку. У птицы повреждена лапа, поэтому улететь и присоединиться к сородичам она не может. Мурманчане стараются угодить предпочтениям: приносят рыбу и колбасу.

Нина Коршилова, жительница дома на просп. Ленина, 18: «Она здоровая птица, ходит везде. Но с каждым днём морозы крепчают, и она может погибнуть на глазах у всех. Мы в отчаянии просто. Помогите нам решить этот вопрос».

Женщины сморят на беспомощную птицу из окон постоянно, беспокоятся, что на чайку может наехать машина, задерут бездомные собаки. Сердобольные горожане хотят оборудовать временное жилище из картонной коробки. Мера вынужденная, но бросить на смерть пернатого они не готовы.

Галина Зиновьева, жительница дома на просп. Ленина, 18: «Я обратилась в ветклинику на ул.Баумана, 35. Мне ответили, что они делают всё, что необходимо, но животных отправляют домой. Я нашла волонтёра Наталью Раевскую, которая сказал, что много таких травмированных чаек, взять нашу она не может».

За лечение северянки заплатить готовы, но домой забрать такую крупную птицу у них нет возможности. Специалисты говорят, что встать на крыло она уже никогда не сможет, поэтому горожанки просят откликнуться человека с большим сердцем, который бы смог дать кров раненой чайке.

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