День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.01.23 20:00
Судебная практика на примере дела предпринимателя Александра Оробия
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Последние комментарии
Арина
29.01.23 21:59
Полностью поддерживаю Глеба. Запад нас за людей не считает, а мы их языком пользуемся. Все названия должны быть на русском, хватит уже этой иностранщины, надоело
Ольге Курзатовой, "педагогу"
29.01.23 21:47
Ужасно то, что таких людей допускают к работе, связанной с образованием и воспитанием детей. Такой бред написать, да еще таким стилем! Если кому не нравится наш город, тем более наш президент, езж
Ольга Курзоватова (Илатовская), педагог МБУ ДО Первомайский ДДТ.
27.01.23 23:49
Здравствуйте, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане, гости Кольского Заполярья, города-героя Закат коммунизма! Я, педагог муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования г. Мур
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