Судебная система Мурманской области пополнилась новыми мировыми судьями

Губернатор Мурманской области вручила служителям фемиды должностные удостоверения.

Всего мировых судей, которые сегодня получали удостоверения, было семеро. Среди них - четверо мужчин, что приятно удивило губернатора. Несмотря на большую нагрузку, обычно в мировые судьи идут в основном женщины. Открывая церемонию вручения, губернатор Мурманской области отметила, что система мировой юстиции в Мурманской области успела сложиться, приобрести опыт и авторитет. А деятельность мировых судей востребована среди граждан.

- Правосудие занимает отдельную роль в жизни государства и в жизни общества, - говорит Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Судьи - не просто служат закону, они держат в руках человеческие судьбы. И вы являетесь олицетворением справедливости для людей и, нередко, последней надежды.

- Назначена партия очередная мировых судей на участки Мурманской области, - делится Игорь Пивцаев, председатель Мурманского областного суда. - 7 судей продолжат и начнут исполнять обязанности. Это очень важно, поскольку работа мировых судей обусловлена большим количеством поступающих дел - уголовных, гражданских, административных. Они у нас стоят на передовом месте и обеспечивают нормальную работу судебной системы на первом этапе Мурманской области.