Судебные приставы, контролирующие работу коллекторов, получили новые полномочия

Об изменениях, внесенных в федеральный закон, представители службы рассказали журналистам.

В прошлом году судебным приставам поступило более 200 обращений о нарушении прав граждан. По ним были обнаружены 25 реальных фактов не соблюдений банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами, находящимися за пределами нашего региона, установленных правил работы с должниками. В основном они касались большого числа звонков.

Александр Малюшкин, руководитель УФССП России по Мурманской области, главный судебный пристав Мурманской области: «Всего должностными лицами управления внесено два предостережения. Это мы сейчас говорим про профессиональных коллекторов. Они находились за территориями нашего региона – одна московская организация и вторая из Карелии. У нас в государственный реестр включено только одно юридическое лицо, у которого в качестве вида деятельности является взыскание просроченной задолженности. Обращений по нему пока ещё не поступало, насколько я понимаю».

С 1 февраля судебные приставы контролируют не только работу коллекторских агентств, но также банков и микрофинансовых организаций. Которым необходимо иметь специальное оборудование и программное обеспечение для записи и хранения информации о взаимодействии с клиентами, а также до трёх лет хранить эти документы.

Кроме того, теперь с должником можно взаимодействовать с помощью робота-коллектора.

Роллан Пахомов, начальник отдела организации контроля надзорной деятельности УФССП России по Мурманской области: «Теперь робот-коллектор является типом взаимодействия. Он приравнивается к телефонному звонку. На него действуют все ограничения. При этом в любой момент гражданин, которому осуществлён звонок, вправе потребовать соединить его с оператором».

Ещё взыскатели могут общаться с должниками на госуслугах, но посылать не более двух сообщений в месяц. А бумажные письма можно передавать курьером. А самым настойчивым коллекторам или финансовым организациям могут и вовсе запретить звонить или писать своим клиентам.