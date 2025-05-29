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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.05.25 19:30

Судебные приставы Мурманской области подвели итоги работы управления по взысканию алиментов за первые месяцы 2025 года

Участники дискуссии описали также портрет главного неплательщика по алиментам.

С начала 2025 года в подразделениях судебных приставов находятся более 5 тысяч исполнительных производств по алиментам. Более 3 тысяч семисот северян теперь не смогут выехать заграницу, а около тысячи алиментщиков лишены водительских прав.

Валерий Берняцкий, врио руководителя УФССП России по Мурманской области: «В Мурманской области, в сравнении с другими регионами, не такой большой остаток исполнительных производств, возможно, это связано с более высокой заработной платой и мерами поддержек, которые принимает в т.ч. и правительство Мурманской области».

Зачастую, злостными неплательщиками по алиментам становятся люди с зависимостями из низших социальных слоев. Работающие же северяне могут не платить из-за личной обиды или конфликта.

Валерий Берняцкий, врио руководителя УФССП России по Мурманской области: «С уполномоченным по правам ребёнка проходили совместные выезды по должникам. Категория должников, к сожалению, в данном случае у нас была не очень благополучная, поэтому цель была, в основном, попробовать переубедить. Уполномоченным была принята попытка очередная, пока у нас информации нет, увенчалась она [успехом] или нет, должника настроить его, в том числе на прохождение лечения с целью исключения от зависимости, трудоустройства и дальнейшей работы с помощью всех государственных органов».

Около 200 северян направлены в центр занятости населения, а около сотни граждан зарегистрированы, как нуждающиеся в трудоустройстве, у 61 должника взимаются алименты из пособий. На злостного неплательщика приставы могут завести уголовное дело. К такой ответственности привлекли уже 137 человек.

Кирилл Должанов, заместитель руководителя УФССП России по Мурманской области: «Реестр должников по алиментам является составной частью банка данных. Это напрямую указано в ФЗ, который ввёл эти изменения и дополнил нашу статью 6.1 закона об исполнительном производстве нормой про реестр злостных неплательщиков по алиментам. Он дополнил эту статью п.10., согласно которому в реестре дополнительно отражается дата принятия судебного акта о привлечении должника к административной или уголовной ответственности».

Кроме того, в этот реестр могут попасть и дети, которые должны алименты своим престарелым родителям, но по словам судебных приставов, в Мурманской области такие случаи редкость.

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