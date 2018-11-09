Судебные приставы Мурманской области получили знамя

У судебных приставов Мурманской области сегодня праздник. В торжественной обстановке Главному управлению ведомства вручили собственное знамя. Мероприятие посетили не только сотрудники службы, но и главные лица региона.

Для того, чтобы получить собственное знамя, ведомству нужно доказать такое право и, прежде всего, успехами в работе. Управление Федеральной службы судебных приставов Мурманской области, поставленные перед ведомством высшим руководством задачи, выполняет успешно.

- Сегодня одно из самых знаменательных и памятных событий в истории Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области, - отметил в своём выступлении Дмитрий Аристов, директор ФССП России, главный судебный пристав РФ. - Управлению вручается знамя - символ доверия государства и продолжения славных традиций службы.

С поздравительной речью выступила и губернатор Мурманской области. Марина Ковтун отметила, что именно на плечах приставов лежит огромная ответственность за соблюдение законности на территории региона. «Вам, дорогие друзья, вручается знамя. Этот символический шаг закономерен и, более того, необходим, - сказала Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Своим трудом вы в буквальном смысле воплощаете силу закона, превращаете его дух и букву, в реальные действия».

С торжественным событием поздравил сотрудников Управления и главный федеральный инспектор по Мурманской области Алексей Маяков: «Владеть своим знаменем – это особая честь и заслуга. Я надеюсь, что вы не посрамите эту чести. Надеюсь, что теперь, уже под своим знаменем, УФССП по Мурманской области ещё с большей энергией ринется в бой при выполнении поставленных перед ними задач».

Знамя из рук директора Федеральной службы Судебных приставов России лично принимал главный судебный пристав Мурманской области Александр Малюшкин. Он поблагодарил руководство ведомства за оказанное доверие и пообещал, что Управление будет честно и достойной продолжать вверенное им дело.