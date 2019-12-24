День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.12.19 19:30
Судебные приставы ограничат доступ в баню на улице Щербакова
Такое решение вынес Октябрьский районный суд.
Арендаторы помещения, несмотря на ряд запретов, скорее всего, продолжали эксплуатировать комплекс, который, по мнению специалистов администрации Мурманска, несёт опасность для посетителей. К тому же предприниматели накопили немалый долг по аренде, обосновывая задолженность вложениями в ремонт здания.
Точку в этом споре поставил суд, который встал на сторону городских властей. Теперь исполнение решения будут контролировать судебные приставы, ежедневно проверяя банный комплекс.
За нарушение запрета виновные лица будут привлечены к административной ответственности.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер.
24.12.19 14:40
Депутаты! Идите Вы на территорию рыбного порта и смотрите там, может увидите миражи города трудовой доблести?
Д.О. Вернер
23.12.19 17:13
А рядом порт ВИТИНО, который в настоящее время принадлежит казахстанскому предпринимателю Кенесу Ракишеву... Интересно, губернатор знает, что порт иностранный агент?
Комментарий к новости:«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+
Вероника
22.12.19 09:36
Интересная передача, на которую не жалко потратить 20 минут! Спасибо
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