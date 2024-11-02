Судебные приставы отмечают свой профессиональный день

Но даже, несмотря на праздник, эти люди продолжают ответственно нести службу.

Судебные приставы в России —должностные лица, которые выполняют принудительное исполнение судебных решений и постановлений. Одно из направлений работы – соблюдением гражданами в суде установленных порядков.

Вадим Синькевич, старший инспектор отделения организации обеспечения установленного порядка деятельности судов УФССП России по Мурманской области: «Самым, пожалуй, важным моментом является пропускной режим в здания судов».

Только за последние 9 месяцев приставы пресекли попытки проноса в здание суда свыше полутора тысяч предметов, среди них даже было огнестрельное оружие. Обеспечивают специалисты и безопасность при проведении судебных заседаний, а также перед ними.

Евгений Виноградов, младший судебный пристав по обеспечению порядка деятельности судов УФССП России по Мурманской области: «Перед заступлением на пост, перед началом несения службы мы делаем обход».

Судебные приставы осматривают здание суда и прилегающую территорию на наличие запрещенных вещей.

Сергей Григорьев, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Мурманской области: «Мы постоянно обходим здание для того, чтобы находить запрещенные предметы, бесхозные предметы».

Важно, что помимо физической подготовки судебные приставы должны уметь правильно общаться с людьми. К каждому посетителю суда нужен подход, а это уже психологические тонкости, которые развивают в себе сотрудники.

Сергей Григорьев, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Мурманской области: «Нужно терпение. Это, как мне кажется, основное при общении с людьми. Они часто приходят заряженные на скандал. Кому-то нужно подсказать что-то».

Ещё одна из обязанностей судебных приставов – проверка автотранспорта на наличие долгов у автовладельца. Благодаря современным технологиям, сделать это стало довольно просто.

Илья Павлов, младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Мурманской области: «При помощи мобильного приложения «Мобильный розыск» проверяется номер машины по базе данных. В случае выявления каких-либо долгов, судебный пристав оставляет требование о явке в наше ведомство».

Сейчас по всей в России несут службу порядка 65 тысяч судебных приставов.