Судебные приставы внимательно «провожают» северян в отпуск

Приставы ищут должников на вокзале среди отпускников

Судебные приставы решили напомнить северянам о необходимости платить по счетам прямо на перроне у поезда.

Прежде чем отправиться с чемоданом на вокзал, проверьте заранее наличие просроченной задолженности по алиментам, банковским кредитам и по оплате услуг ЖКХ.

Белая «буханка» с зелёными полосками, припаркованная рядом с железнодорожным вокзалом в Мурманске, непроизвольно заставляет нервничать пассажиров. Но в этот раз совместный рейд судебных приставов и сотрудников Мурманского линейного отела МВД России носит скорее предупредительный характер.

Андрей Зубов, заместитель главного судебного пристава по Мурманской области: «Данную акцию мы стараемся проводить регулярно, вся служба проводит её в преддверии каких-нибудь больших мероприятий. Например, каникулы новогодние, сейчас — в преддверии майских праздников. И чтобы в отпуске не возникло ситуации с блокировкой карты, с запретом выезда за пределы Российской Федерации, проводится данная акция, когда гражданин может узнать, есть ли у него долги».

За приятными хлопотами, предшествующими отпуску, немудрено забыть о долговых обязательствах. Среди покидающих Мурманск пассажиров, злостных неплательщиков в этот раз не оказалось. Северяне к таким проверкам относятся с пониманием.

Для получения информации о наличии или отсутствии задолженности достаточно зайти на официальный сайт Федеральной службы судебных приставов, либо воспользоваться Единым порталом государственных услуг.