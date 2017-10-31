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День за днём с «Арктик-ТВ»31.10.17 19:30

Судно «Академик Примаков» станет ключом к кладовым Арктики

Огромные перспективы для шельфовой геологоразведки - в Мурманске состоялось торжественное переименование судна «Росгеологии». Оно получило название «Академик Примаков» - в честь известного политического деятеля Советского Союза и России Евгения Примакова. Судно будет приписано к порту Мурманск и уже в начале мая займётся разведкой шельфов Баренцева моря.

«Вестерн Нептун» - норвежский проект, построенный для американских геофизиков. Недавно его выкупила «Росгеология». Судно уже успело поработать в Баренцевом море, провести разведку шельфа в поисках месторождений газа и нефти. Сегодня оно снова в Мурманске для того, чтобы сменить имя. Теперь сейсморазведчик будет носить имя известного политического деятеля Евгения Максимовича Примакова.

- Это не просто торжество, сегодня состоялось  имянаречение судна, - отмечает Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Это свидетельство того, что наша область является плацдармом для развития Арктики. Богатства Арктики принадлежат России, а  судно «Академик Примаков» является ключом к раскрытию этой кладовой.

Чтобы судно хорошо послужило новым владельцам, о борт по старой морской традиции разбили бутылку шампанского. Затем  «Академика Примакова» окропили святой водой и пожелали 7 футов под килем.

«Академик Примаков» - полезное приобретение для «Росгеологии». Исследовательское судно оснащено по последнему слову техники. На сегодняшний день оно самое современное в исследовательском флоте. На нём установлено 12 сейсмокос – это своеобразная сеть, которая выпускается в море. Их общая длина 100 километров. Датчики передают сейсмический сигнал, он отражается от горных пород шельфа и возвращается обратно на судно. В лаборатории отражение анализируют на предмет обнаружения на шельфе нефти или газа.

- От качества и объёма проведённой 3D разведки будет зависеть эффективность и возможность проведения разведочного бурения на шельфе, - отмечает Роман Панов, генеральный директор ОАО «Росгеология». - Соответственно, и интенсивность изучения шельфа - она будет нарастать. Сегодня, по оценкам экспертов, изученность территории шельфовых зон Арктики составляет всего 4%. Вы понимаете, какой колоссальный потенциал заложен в арктической зоне Российской Федерации.

Главное богатство «Академика Примакова» - экипаж и научные сотрудники. Каждый - специалист высокого класса. Собирали команду по крупицам, учили обращаться с современной техникой. Впрочем, и выпускникам мурманскихвузов здесь будут рады. С прицелом на будущие кадры в МГТУ при помощи «Росгеологии» возобновили обучение на кафедре морской сейсморазведки.

- Главное, чтобы была голова и смекалка, знания и смекалка, - говорит  Александр Щёкин, капитан «Академика Примакова». - Опыт здесь передаётся на судне. В принципе, есть люди, которые могут показать, рассказать, научить. Те знания, которые закладываются, их достаточно для того, чтобы обслуживать это судно.

Ближайший рейс «Академик Примаков» совершит в воды Африки. Там он проведёт исследования шельфа для зарубежного заказчика. А уже в мае судно вернётся в воды Арктики и займётся разведкой месторождений на шельфе Баренцева моря.

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