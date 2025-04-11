Судовладелец из Териберки осуждён за небезопасные морские прогулки

Суд назначил нарушителю штраф в 300 тысяч рублей.

По информации Мурманской транспортной прокуратуры, он организовывал платные прогулки по Баренцеву морю без лицензии и привлёк к управлению катером знакомого, не имевшего прав.

15 февраля прошлого года во время одной из таких экскурсий судно заглохло, пассажиры получили переохлаждение. Избежать тяжёлых последствий удалось благодаря спасательной операции сотрудников пограничного управления.

Суд назначил нарушителю штраф в 300 тысяч рублей.