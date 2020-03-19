Суды самоизолировались

Как сообщала редакция «Арктик-ТВ» ранее, принято решение отпустить на досрочные каникулы всех школьников Мурманской области, отдыхать ученики будут до 31 марта.

На дистанционную форму обучения перешёл и технический университет - лекции в вузе теперь читают онлайн. Посещаемость преподаватели отслеживают с помощью специальной программы. Так же стало известно, что закроются на карантин и суды - свою работы служители Фемиды ограничат до 10 апреля. Прима граждан не будет, документы можно подать онлайн. Что же касается судебных процессов, то рассматривают судьи только дела, имеющие безотлагательный характер.