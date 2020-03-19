День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.03.20 19:30
Суды самоизолировались
Как сообщала редакция «Арктик-ТВ» ранее, принято решение отпустить на досрочные каникулы всех школьников Мурманской области, отдыхать ученики будут до 31 марта.
На дистанционную форму обучения перешёл и технический университет - лекции в вузе теперь читают онлайн. Посещаемость преподаватели отслеживают с помощью специальной программы. Так же стало известно, что закроются на карантин и суды - свою работы служители Фемиды ограничат до 10 апреля. Прима граждан не будет, документы можно подать онлайн. Что же касается судебных процессов, то рассматривают судьи только дела, имеющие безотлагательный характер.
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Последние комментарии
Наталья
16.03.20 13:19
Хорошо икру красную кушала...
омега
16.03.20 02:40
если северянам пенсионный возраст не вернут, все просто сбегут с северов, потому что до пенсии дожить шансов не будет
Валерий Лысенко
14.03.20 12:20
Я родился и жил в этом славном поселке с 1941-1962 год. Он навсегда остался в моей памяти. Друзья детства, товарищи, многие рабочие завода, с которыми работал - я о них всегда помню.
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