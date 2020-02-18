День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.02.20 19:30
Судью «на мыло», или переполох устроил Константин Арановский
Судья Конституционного суда Российской Федерации Константин Арановский спровоцировал своим высказыванием переполоха в СМИ на форумах. В «особом мнении» по одному из решений КС РФ, касающегося жертв политических репрессий, он назвал СССР «незаконно созданным государством». И предложил не считать Россию его правопреемницей.
Это заявление вызвало бурю критики со стороны и политических деятелей, и простых граждан. А лидер КПРФ Геннадий Зюганов и вовсе потребовал отправить судью в отставку.
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