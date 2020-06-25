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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.06.20 19:30

Суета на фоне контейнеров с мусором: одни работают, другие снимают видео

Компания «Орко-инвест», занимающаяся вывозом бытового мусора из мурманских дворов, размещает  в социальных сетях ролик, герои которого – обычные работяги, которые говорят, что боятся остаться без работы. Им руководство объяснило, что компания не получает поддержку от властей. Этот ролик некоторые группы в соцсети «ВКонтакте» разместили на своих страницах, а редакция «Арктик-ТВ» решила информацию проверить.

А реальная картина неприглядная. Например, на этой фотографии из мурманских дворов видны кучи отходов, которые уже давно не помещаются в контейнеры. Мусоровозы здесь явно не частые гости. Неужели подрядчик – «Орко-инвест» не может обеспечить вывоз мусора сейчас, во время периода пандемии? В это время многие действительно находятся в непростом положении и просят помощи у властей. Но в данной ситуации пандемия ни при чем. Зимние картинки были  такие же. Жалобы сыплются как снежный ком. А мурманчане проходят помойку со смартфоном в руках, чтобы написать в средства массовой информации и спросить, а когда же будет чисто? Неудивительно, что, открыв архив телеканала, мы нашли такие же изображения и видео. Значит, ситуация повторяется из года в год. И пора этому положить конец.

Виталий Измайлов, заместитель директора Мурманского филиала АО «Управление отходами»: «Мы же все живём в этом городе. Мы все видели, что творилось в Первомайском, в Ленинском, в других округах. Когда днями, неделями не вывозился мусор. По той или иной причине. Машина сломалась – не приехала, водителя нет или он Новый год отмечает, или, самое банальное, просто она не может подъехать. Та технология, которая используется, не позволяет оперативно реагировать на все эти ситуации. Только с начала этого года у нас поступило 2207 жалоб от населения. Мы на каждую жалобу реагируем. Это не просто жалоба, например, там у меня не вывезли. Это жалоба с фотографиями, с описанием ситуации, с количеством дней. И вот постоянно реагировать – это, наверное, неправильно».

Спросите, кто же тогда будет вывозить мусор? Нет проблем. Сегодня региональный оператор – Управление отходами перед представителями прессы и власти презентовал новые мусоровозы. Они уже выехали в мурманские дворы для вывоза мусора. Машины уже оценили в Екатеринбурге. Оттуда с транспортом прибыли и инструкторы, чтобы научить пользоваться ими наших водителей.

Дмитрий Савин, водитель компании-поставщика машин, г. Екатеринбург: «Водители приходят на работу устраиваться, мы их стажируем, показываем, объясняем. Но водители, как правило, приходят уже с C-категорией – «грузовая». Водители имеют опыт работы. Наша задача обучить их ездить по дворам и обращаться с установками».

Что же касается рабочих, которые сядут за новые машины, то их ждут, мало сказать, с распростертыми объятьями. Хорошие водители – на вес золота. И вакансии есть всегда.

Виталий Измайлов, заместитель директора Мурманского филиала АО «Управление отходами»: «Те рабочие из нашей старейшей компании, которые выходят на флешмоб, им, наверное, нужно задуматься. Пока вы занимаетесь митингами, кто-то, наверное, может занять вашу вакансию. Мурманчане, я понимаю, что вот те люди, которые много отработали, они имеют определённые преимущества. Они знают дворы, знают специфику. Они вообще понимают, что такое мусорный бизнес. И, конечно, при устройстве на работу, при прочих равных, пришёл человек с улицы или пришёл человек и говорит, что он 20 лет отработал в мусорном бизнесе, 20 лет занимался вывозом. Конечно он будешь иметь преимущество. И сейчас на HH.ru, на других площадках вакансии эти висят, мы приглашаем на работу. Приходи, зарплата хорошая».

Телеканал «Арктик-ТВ» пообщался и с представителями других компаний – строительных. Нехватка квалифицированных кадров, нехватка людей, готовых сесть за большегрузы, присутствует везде. Только приходите. Так что герои этого ролика без работы не останутся.

А вот с компанией «Орко-инвест» стоит познакомиться поближе. В следующий вторник в 20.00 смотрите на телеканале «Арктик-ТВ» большое расследование – наш новый специальный репортаж «Бизнес-мусор».

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Игорь
25.06.20 15:03
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