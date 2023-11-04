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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.11.23 20:30

Суета предпраздничной недели: реальная тревога в «Меридиане» и странный хлопок газа в доме, федеральный центр выделил миллиарды на мазут, а благотворительный фонд «Легенда жизни» открыл сбор средств на лечение 4-летнего северянина

11 миллиардов рублей. Такую сумму президент поручил выделить из федерального бюджета для Мурманской области в качестве дополнительной финансовой помощи. Эти средства помогут компенсировать возросшие затраты на топочной мазут для котельных региона. Соответствующий документ опубликован нас сайте Кремля.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Константин Курилович, председатель общественной организации по защите прав потребителей «Резонанс», и Ярослав Комарницкий, старший государственный инспектор по маломерным судам центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области.

Четыре флота и Каспийская флотилия Военно-морского флота России к 1 декабря, когда в Вооруженных силах России начнётся новый учебный год, вернутся в непосредственное подчинение главнокомандующему ВМФ адмиралу Николаю Евменову. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к силовым структурам. Пока официальной информации по этому поводу, впрочем, нет. Северный флот сейчас имеет статус военного округа. Но ранее сообщалось, что Минобороны предложило лишить его статуса межвидового объединенного стратегического командования с передачей ряда регионов из зоны ответственности в ведение Ленинградского военного округа. Проект указа был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В разгар рабочего дня в ДЦ «Меридиан» сработала пожарная сигнализация. Всех людей, как постояльцев гостиницы, так и арендаторов офисов эвакуировали из здания. Тревога оказалась реальной. Люди едва успели взять свои вещи, надеть верхнюю одежду. Кто-то стоял на улице укутавшись в плед. Всему виной, как позже выяснилось, было возгорание на кухне местного ресторана. С огнём справились оперативно, так что большинство людей даже не поняло, что случилось. Спустя полчаса спасатели проверили помещения и запустили всех обратно в отель.

Страшная новость облетела некоторые новостные сайты и паблики о том, что в доме №1 на Халтурина произошёл взрыв бытового газа и обрушение стены. На место происшествия незамедлительно прибыли все тревожные службы. Но что они увидели? В реальности происшествие оказалось совсем другим. В прошлую субботу около половины десятого вечера были эвакуированы жильцы дома на улице Халтурина в Мурманске. Причиной тому стало сообщение о взрыве бытового газа в квартире на пятом этаже во втором подъезде. Но после осмотра помещения спасатели увидели только сгоревшие на кухне шторы. Прокуратура и следственный комитет также организовали проверки по данному факту.

Всячески пытался избежать наказания, не сотрудничал со следствием, строил версии и давал ложные показания. Суд поставил точку в деле об убийстве в Мончегорске мальчика, которое произошло летом прошлого года.

Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении пакет законопроектов о сохранении пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет при условии досрочного выхода родителя на работу. Об этом сообщает ТАСС. Согласно документам, право на специальное ежемесячное пособие по уходу за ребёнком сохраняется за родителем, даже если он решил выйти досрочно на работу до достижения ребенком возраста 1,5 лет. Напомним, согласно действующим нормам, мать или отец, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком, получают ежемесячное пособие, пока ребёнку не исполнится 1,5 года, но имеют право на эту выплату, только если не выходят на работу, трудятся на полставки или на дому. В финансово-экономическом обосновании подчеркивается, что дополнительные расходы на реализацию предложенной меры в будущем году составят почти 1,5 млрд рублей. Все необходимые средства уже предусмотрены в проекте федерального бюджета, который Госдума планирует рассмотреть во втором чтении 15 ноября.

В Мурманские дорожники готовы к снегопадам и ледяной корке на магистралях и тротуарах. В Управлении дорожного хозяйства активно готовят запас противогололёдных материалов. В учреждении напоминают, что для обработки проездов используют только безопасные компоненты – сеяный песок и техническую соль. Для их равномерного смешивания, дозирования, а также учёта расхода используют специальную установку, произведённую в Республике Беларусь. Для проезжей и пешеходной частей компоненты используют в разном соотношении. К примеру, тротуары преимущественно обрабатывают песком, а автомобильную дорогу галитом.

11 миллиардов рублей. Такую сумму президент поручил выделить из федерального бюджета для Мурманской области в качестве дополнительной финансовой помощи. Эти средства помогут компенсировать возросшие затраты на топочной мазут для котельных региона. Соответствующий документ опубликован нас сайте Кремля. Напомним, этот вопрос детально рассматривался на совещании с членами правительства России под руководством президента в конце сентября. Стоит отметить, что с начала года цена на мазут выросла в 3,5 раза. По словам губернатора, без поддержки федерального бюджета дополнительные затраты на прохождение всего текущего отопительного сезона составили бы более 21 млрд рублей. При этом тарифы на теплоэнергию для населения не растут пропорционально росту стоимости мазута. Эту разницу власти компенсируют.

Завершается второй этап проекта по присоединению западного берега Кольского залива к водопроводной сети Мурманска. На сегодня специалисты «Мурманскводоканала» уложила более 12 тысяч погонных метров труб, производится промывка трассы, осуществляется приёмка и проверка исполнительной документации. После завершения проекта реконструкции существующих сетей и прокладки нового водовода общей протяжённостью 16 км с последующим их присоединением к централизованной сети водоснабжения Мурманска жители микрорайонов Абрам-Мыс и Дровяное, а также села Минькино будут обеспечены более качественной водой. Напомним, реконструкция реализуется в том числе с привлечением средств областного бюджета.

Почти ноябрь и местные туроператоры уже вовсю строят планы на зимний период. По их словам, интерес к столице Заполярья всё такой же сильный, каким и был. Всё больше на Кольском полуострове задумываются и о новом виде туристических маршрутов. Подробнее – в нашем сюжете...

Благотворительный фонд «Легенда жизни» открыл сбор средств для северянина Миши Калашникова, у которого диагноз «дисплазия соединительной ткани и миотонический синдром». Мышцы и кости мальчика недостаточно развиты, чтобы укрепить здоровье, ему нужна ваша помощь.

В стране проходит конкурс на звание «Лучший библиотекарь года». Среди почти 300 поданных на конкурс заявок из 67-ми регионов России, в финал вышли только 25 участников. Среди них есть и наши земляки.

В Мурманскую областную филармонию на ежегодный фестиваль «Мелодии Арктики» приехали «Солисты Москвы». Камерный ансамбль выступит с неизменной классикой.

Приехали в Мурманск и артисты из Смоленска, чтобы отыграть свои лучшие роли на сцене областного драматического театра.

Инженерия, молекулярная генетика, программирование, промышленный дизайн и робототехнический турнир – всё это представили на фестивале научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики».

Для многих школьников самым сложным выбором является выбор профессии. Для того чтобы помочь подрастающему поколению сделать важный шаг в жизни, необходимо заранее подготовить их и познакомить с профессиями. Например, для медико-биологического класса школы №276 устроили День юного специалиста в Мурманском арктическом университете.

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