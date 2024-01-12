Сугробам – бой!

В первой половине января в столице Заполярья выпало более 30% месячной нормы осадков. Коллапса на дорогах после метелей удалось избежать благодаря оперативной работе городских служб, которые занимались расчисткой магистралей.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Ресурс у нас достаточный, Управление дорожного хозяйства для зимней уборки использует 130 единиц техники, примерно 120 человек работает на тротуарах, на лестницах».

Крупногабаритная техника не может чистить снег на части тротуаров и лестницах, такие объекты убирают по старинке – лопатами.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «У нас есть средства малой механизации, не обойтись и без ручной уборки. Без этого никуда, а это, в первую очередь, люди. Ещё раз хочу сказать огромное спасибо тем, кто в любой день недели 24 часа в сутки работает, для того чтобы сделать наш город чище, комфортнее, уютнее».

В конце 2022 года в рамках стратегического плана «На севере – Жить!» закупили 37 единиц спецтехники для уборки снега в Мурманске и на данный момент Управление дорожного хозяйства располагает парком из 242 машин.