Сухопутные войска Финляндии начали проводить учения рядом с границей России

Об этом сообщается 21 июля в пресс-релизе штаба Сухопутных войск соседней страны.

В тренировке примут участие около 1700 человек, а также 300 единиц техники, в том числе авиация.

На тренировке военные отработают взаимодействие сухопутных войск с пограничной службой и другими структурами. Уточняется, что из-за учений будет перекрыта национальная трасса, ведущая к КПП «Ваалимаа».

Ранее, 19 мая, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна может частично открыть границу с Россией после принятия закона о выдворении просителей убежища. Аналогичное мнение озвучил в начале мая и министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Рантанен также заявляла, что по новому закону прибывающие в Финляндию через границу с Россией беженцы будут возвращены обратно.

В ноябре 2023 года Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией под предлогом наплыва мигрантов из третьих стран. 14 декабря государство ненадолго возобновило работу двух КПП и закрыло их в тот же день.