День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.05.20 19:30
Сухой закон - на три дня
Во флотской столице до 23 числа запретили продажу в розничных магазинах алкогольной продукции.
Это не связано с пандемией или борьбой с пьянством. В Североморске в период с 20 по 23 мая должны состояться мероприятия «Последний звонок». На это время продажу алкогольной продукции ограничивают уже не первый год. Эта новость опубликована на сайте ЗАТО. В тексте сообщения, впрочем, не уточняется, как школьники флотской столицы будут отмечать праздник, ведь все занятия последнее время проходили в дистанционном формате.
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