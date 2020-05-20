Сухой закон - на три дня

Во флотской столице до 23 числа запретили продажу в розничных магазинах алкогольной продукции.

Это не связано с пандемией или борьбой с пьянством. В Североморске в период с 20 по 23 мая должны состояться мероприятия «Последний звонок». На это время продажу алкогольной продукции ограничивают уже не первый год. Эта новость опубликована на сайте ЗАТО. В тексте сообщения, впрочем, не уточняется, как школьники флотской столицы будут отмечать праздник, ведь все занятия последнее время проходили в дистанционном формате.