Суккуленты растут в китах! Такая красота только в Мурманске

В нашем северном и снежном краю особенно ценятся зелёные растения. Поэтому очень здорово, что есть в Мурманске пространства, где северяне могут не только приобрести зелёного товарища, узнать всё об уходе за ним, а также посетить ни один увлекательный мастер-класс.

Вот так бывает в жизни, занимаешься одним делом, а сердце твоё влечёт к другому. Например, Вероника, которая по основному своему образованию – эстрадный пианист, проработав в музыкальной школе 6 лет, решила в корне поменять свою деятельность, став фитодизайнером.

Вероника Комарницкая, фитодизайнер: «Нас все называют флористами. Я и мои коллеги могут рассказать о том, как ухаживать за этими растениями, либо подобрать растения под условия в помещении, чтобы это растение через пять дней не завяло там».

Вероника - мурманчанка, но чтобы постигнуть тонкости работы, о которой мечтала, она проходила обучение в Москве. После этого девушка вернулась в Заполярье, обуреваемая большой мечтой – открыть зелёное пространство в Мурманске.

Вероника Комарницкая, фитодизайнер: «Мы живём на Севере, у нас полярная ночь, всё в снегу. Хотелось такой зелёный оазис создать, чтобы люди приходили, наслаждались, отдыхали, релаксировали, восхищались, потому что мы весной не видим всей этой зелени, как в средней полосе. Вы приходите в зелёное пространство и кайфуете».

В 2020 году фитодизайнер открыла свою первую студию. По словам девушки, самое трудное было найти подходящее место. Только начнёшь привыкать - как снова переезд и очередной ремонт! Но шаг за шагом, несмотря на все препятствия на пути к мечте, Вероника и её команда продвигались вперёд. А в сентябре они въехали в новое помещение, где сейчас создают комфортное для мурманчан пространство. Здесь жители города смогут не только приобрести зелёных друзей, но и научиться чему-то в сфере озеленения.

Вероника Комарницкая, фитодизайнер: «Сейчас мы делаем флорариумы с суккулентами, мастер-класс – кашпо в виде кита. Туда мы сажаем суккуленты. Такого в Мурманске пока ещё нет».

Съёмочной группе «Арктик-ТВ» удалось попасть на один из мастер-классов, во время которого участникам нужно было научиться правильно посадить растение в кашпо.

- Растения, которые мы будем сажать, называются суккуленты. А у кого-то дома уже есть такие растения?

К слову, Вероника делает кашпо-китов из бетона сама.

Во время мастер-класса горшок надо раскрасить и потом выбрать, и посадить туда растение, тем самым создав свою композицию.

Надежда Хоба, участница мастер-класса: «Решила чем-то заняться и это мне очень понравилось. Что-то зелёное, хочется чего-то растительного, когда на улице темно и холодно».

В будущем в этом саду планируют, например, организовывать музыкальные вечера. Такая терапия поможет легче перенести долгий период полярной ночи.