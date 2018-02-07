Султан Назирович Абдиев скончался в Москве

Печальное известие. После продолжительной и тяжёлой болезни скончался заслуженный деятель искусств Российской Федерации Султан Назирович Абдиев. 20 лет он служил главным режиссером Мурманского драматического театра.

Султан Абдиев поставил десятки спектаклей и внёс огромный вклад в развитие культуры и искусства Мурманской области. Одной из последних его работ стала мелодрама по пьесе Юрия Полякова «...Будем жить как боги?..». Премьерой открылся театральный сезон 2017-2018 годов. Однако в связи с болезнью сам Султан Абдиев в нынешнем сезоне уже оставил свою должность.

Последние дни своей жизни знаменитый режиссер провёл в Москве. Он скончался на 67 году жизни.