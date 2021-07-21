Сумасшедший ход горбуши, или На реке Умба большой клёв!

Берег реки Умба оккупировали рыбаки, которые ловят горбушу. Здесь её косяки, ловить можно как душе угодно - без рыбы точно не уйдешь.

Автор видеоролика Роман Рыбаков отметил, что такое в наших водах большая редкость.

Роман Рыбаков, рыбак: «Тут творится невообразимое просто. Сумасшедший ход горбуши. Такого я никогда не видел. Такие косяки огромные идут. И под мостом ловят все. Бессчетное количество людей и косят такой плотный идёт, что просто бросают туда крючки, всё, что хочешь. Она цепляется».