Сумма штрафов и пени за несвоевременную оплату ЖКУ и взносов за капитальный ремонт не будет зависеть от ключевой ставки Центробанка

В России начнут по-новому рассчитывать штрафы и пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг и взносов за капитальный ремонт. Соответствующий законопроект подписал Президент РФ Владимир Путин.

Обычно сумма штрафа за неполную и несвоевременную оплату жилья и коммунальных услуг рассчитывалась с учётом ключевой ставки Центробанка. Согласно новым правилам, сумма взноса не будет зависеть от этого показателя. Таким образом получится не допустить роста размера штрафов и пени на фоне повышения ключевой ставки до 20 процентов.

Также документ позволит вводить мораторий на проверку счётчиков. Это означает, что россиян не будут штрафовать, если не установили или не заменили приборы учёта коммунальных услуг.

Аналогичный мораторий на пени и штрафы за просрочку оплаты за жилищно-коммунальные услуги уже вводили в стране в самом начале пандемии - с апреля 2020 года по январь 2021-го.