Суммы перерасчёта за отопление шокировали жителей Мурманска«Матильда» под надзором полиции, или Мурманчане пойдут на фильм через металлоискатели
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День за днём с «Арктик-ТВ»13.10.17 19:30

Суммы перерасчёта за отопление шокировали жителей Мурманска

В каждую квартиру пришёл счёт на 11, 14 , а то и 17 тысяч рублей. Объединяет жильцов тот факт, что их дома обслуживает одна и та же управляющая компания «Мурманремстрой». Есть ли вина за коммунальщиками? почему в почтовые ящики горожан попали  квитанции с шокирующими цифрами?

Жильцы дома на улице Баумана, 47, получили квитанции за коммунальные услуги: электричество, капитальный ремонт и воду - точно в срок.  С одним лишь исключением, от пятизначной суммы счёта за отопление волосы у граждан встали дыбом. Такого перерасчёта со знаком плюс никто из них не ожидал. В то же время  в соседнем доме счета не сильно-то и увеличились по сравнению с прошлыми месяцами.

- Пришла платёжка за отопление. Платили 3195 рублей, пришло за отопление 17335! – возмущается Светлана Виноградова, жительницы дома № 47 на улице Баумана. - Идентичная квартира в доме по ул.Баумана, 43\2 составляет 5 с лишним тысяч рублей. Почему у нас вообще подняли оплату в три раза?

Задолженностей по счетам у большинства жильцов нет, они платят  в срок. Теперь же придётся искать средства в семейном бюджете, чтобы погасить такую непосильную для многих сумму.

- Если наши дома топят каким-то золотым топливом, то спрашивается, зачем? – резонно задаётся вопросом Михаил Линник, житель дома № 47 по улице Баумана. - Если вы счётчики такие поставили, то снимите их, потому что мы не в состоянии платить такие суммы. Мне что продавать почку или идти грабить?

Уведомлений о перерасчёте жильцы не получали, для всех без исключения огромный счёт стал неприятным сюрпризом. «Все звонят, в управляющую компанию не дозвониться, - говорит Антонина Линник, мурманчанка. - Люди ходят на приёмы, где им говорят, что всем придётся платить.

Специалисты Госжилинспекции в курсе  сложившейся ситуации и объясняют это тем, что произошёл перерасчёт за прошлую зиму. Ведь отопительный сезон продлился дольше на целый месяц. Ко всему прочему, в доме № 47 на улице Баумана установили общедомовой счётчик, который показывает фактическое количество потребляемой теплоэнергии в доме. Это объясняет расхождение со счетами по другим адресам.

- Например, низкий норматив по дому, но дом потребляет достаточно большое количества тепла. Соответственно, перерасчёт проводится между тем, что жителям выставили по нормативу и первому году работы прибора учёта по фактическим потреблениям дома. Он проводится в форме вот такого перерасчёта за прошедший год», - пояснила Алёна Кузнецова, руководитель ГЖИ по Мурманской области.

Проще говоря, ежемесячная плата за отопление, которую жильцы вносят 12 раз в год,  усреднённые показатели, рассчитанные по предыдущему отопительному сезону. Но фактическую разницу по счётчику всё же нужно оплачивать. Вот для этого и проводятся  такие перерасчёты. Жильцы потребили больше теплоэнергии, чем предусматривалось ранее, поэтому и доплатить придётся круглую сумму.

- Применительно к этой ситуации, перерасчёт есть в положительную сторону. Соответственно, у людей возникают вопросы, - говорит Александр Парский, директор по сбыту ПАО «Мурманская ТЭЦ». - Мы готовы вместе с управляющей компанией и  с расчётным центром отвечать на вопросы населения.

И всё таки, по счетам придётся заплатить. В квитанции будет размещена дополнительная информация о возможности погасить сумму по частям. Энергетики так же приняли решение не начислять по этим квитанциям пенни. Но на этом неприятные сюрпризы для жителей Мурманска не заканчиваются - с сентября ресурсоснабжающие организации снова повысят плату за отопление. Горожанам остается уповать только на тёплую погоду.

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