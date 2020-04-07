День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.04.20 19:30
Суперлуние - из окна мурманской квартиры
Накануне мурманчане могли наблюдать из своих окон необычное астрономическое явление - суперлуние.
В это время фактические размеры Луны превышают стандартные на 14%, а яркость - на 30%. Это связано с тем, что спутник находится в ближайшей к Земле точке своей орбиты. Ясная и безоблачная погода позволила горожанам запечатлеть суперлуну во всей красе.
Видео об этом событии опубликовал в социальной сети один из жителей Мурманска.
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Сергей
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Рустем
03.04.20 22:54
Дурное и сомнительное заявление! К нему бы можно было прислушаться, если точно знать, что и ты сам, и окружающие люди не являются вирусоносителями. А инкубационный период у коронавируса, как сами же
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Ирина51
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круто! Одним словом - мастерица!
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