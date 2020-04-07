Суперлуние - из окна мурманской квартиры

Накануне мурманчане могли наблюдать из своих окон необычное астрономическое явление - суперлуние.

В это время фактические размеры Луны превышают стандартные на 14%, а яркость - на 30%. Это связано с тем, что спутник находится в ближайшей к Земле точке своей орбиты. Ясная и безоблачная погода позволила горожанам запечатлеть суперлуну во всей красе.

Видео об этом событии опубликовал в социальной сети один из жителей Мурманска.