Суперсовременные МРТ-аппараты появились в Мурманской областной клинической больнице имени П.А. Баяндина

Такой щедрый подарок наш регион ждал с большим нетерпением. Благодаря мощностям нового томографа удастся существенно увеличить качество и эффективность проводимых исследований.

Уникальные МРТ-аппараты появились в областной больнице относительно недавно, однако, пройти обследование на одном из них удалось уже 30 пациентам. Есть чему позавидовать жителям других регионов, ведь схожая по уровню и функциональным характеристикам техника установлена только в Москве.

Юрий Пикалов, заведующий отделом лучевой диагностики Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «Мы надеемся использовать его на потоке, чтобы разгрузить все очереди, которые сформировывались с 2019 года. Очереди сформировывались, потому что было старое оборудование, которое не позволяло нам производить быстрый и качественный спектр услуг. Данные аппараты оснащены набором катушек всевозможных радиочастотных, которые применяются для исследования брюшной полости, головного мозга, малого таза и даже для молочных желез, а также всех суставов, которые есть у человека».

Среди главных преимуществ новых МРТ-аппаратов - высокое качество получаемого изображения в сравнении со старыми моделями.

Наталья Волкова, врач-рентгенолог кабинета МРТ Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «Здесь мы можем увидеть более структурно и серое, и белое вещество, оценить изменения. Больше возможности по реконструкциям, по построению, срезы более тонкие мы можем выполнять. В связи с этим меньше шансов получить патологии, когда большое образование в принципе легко заметить, а основная наша работа направлена на нахождение патологии в начальной стадии».

Современное сверхточное оборудование позволяет визуализировать малейшие изменения внутренних органов и в два раза сократить время проведения исследования в сравнении со старыми аппаратами МРТ, где его продолжительность составляла 40-60 минут.

Александр Голованов, главный врач Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «С помощью работы этой техники у нас уменьшилось количество очередей в диагностический центр на этот вид исследований. Мы планируем, что в течение этого года очередь снизится в два раза, для этого у нас подготовлено необходимое количество рентген-лаборантов. Часть снимков для описания мы готовы отправлять в Санкт-Петербург, чтобы получать заключения специалистов».

Диагностика на новом МРТ-аппарате будет доступна для всех жителей Мурманской области по направлению лечащего врача и полису ОМС.