Суперторт: Мурманский строительный коллеж имени Момота отметил свой день рождения

В честь именинника испекли торт – достойный местной книги рекордов.

В Мурманском строительном колледже принято отмечать не только юбилеи, но и годовщины - нынешняя 17-я по счёту.

Вадим Милиев, директор Мурманского строительного колледжа им. Момота: «Повезло нам с погодой сегодня. Приглашаем вас учиться. И вас тоже к нам. У нас учатся и взрослые, и всех возрастов».

Каждый год 6 июня учащиеся и преподаватели колледжа начинают день с торжественного построения. Отличившимся студентам директор вручает награды.

Ульяна Ефремова, будущий бармен-официант: «Преподаватели очень сильно выделяют то, что вся наша группа яркая, все с цветными волосами. Мы довольно творческие ребята. В данный момент мы находимся на производственной практике, я нахожусь на работе по профессии».

Ксения Попова, будущий маляр-штукатур: «В маляры я пришла, потому что судьба так сложилась. Я люблю сильно красить, плюс я ещё художник в четвёртом поколении. Поэтому я думаю, раз у меня хорошо получается клеить обои, работать с мастихинами и т.п., почему бы и нет. У меня родители были за, не были против. Они сказали: «Хочешь – иди, это твоя жизнь и твой труд».

Официальная часть плавно перетекает в неформальную - флешмобы и хоровое исполнение песен.

А на десерт – именинный торт. Каждый год его делают особенным. На 12-летие длина кондитерского изделия достигала 12 метров. В этом году вес угощения составил 100 килограммов, а площадь почти 3 квадратных метра.