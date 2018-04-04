Сурдологический кабинет Мурманской областной больницы переехал

Однако, несмотря на изменения, желающим проветрить слух и тем, кто уже давно находится на лечении, далеко идти не придётся. Службу для удобства перенесли в здание Консультативно-диагностический центр.

Потеря слуха у человека может выражаться и в изменении восприятия громкости, и в искажении звуков. Начать лечение тугоухости своевременно достаточно сложно, такие нарушения зачастую развиваются медленно, а человек постепенно приспосабливается к изменениям и до определенной стадии заболевания не испытывает весомых неудобств. А вот когда проблема становится очевидной, то на помощь приходят врачи-сурдологи, специализирующиеся на лечении органов слуха.

- Пациентов у нас с каждым годом становится всё больше, - говорит Оксана Стародубцева, заведующая сурдологической службой Мурманской областной клинической больницы. - Проблема слуха – это социально значимая проблема. Как ещё сказал Иммануил Кант: «Слепота отделяет нас от вещей, а глухота от людей». Снижение слуха вызывает изоляцию пациента, ограничение общения, психические проблемы, психологические проблемы.

По словам врачей, к 2020 году число людей с проблемами слуха вырастет в 4 раза. Условно такие заболевания можно разделить на две группы: врождённые патологии, которые диагностируются в детском возрасте, и приобретённые. Спровоцировать потерю слуха во взрослом возрасте может практически что угодно: травмы, воспаления, осложнения после вирусных инфекций, производственный и городской шум.

Сурдологическое отделение является основным профильным учреждением Мурманской области, на его базе оказывается медицинская и реабилитационная помощь и взрослым, и детям. С самыми маленькими пациентами работают сурдопедагоги они же учителя-дефектологи. Специалисты не только ставят диагноз и наблюдают за тенденцией нарушения, но и обучаю ребят жить в обществе без затруднений, говорить, а некоторых и слышать.

- Самое первое, что надо сделать для ребёнка с выраженным снижением слуха, провести протезирование слухового аппарата, - говорит Лариса Кулинская, учитель-дефектолог сурдологической службы Мурманской областной клинической больницы. - Без этого хорошей динамики в речевом развитии и в развитии слуха не будет. Но научиться с аппаратом слышать, тоже большая задача. Что касается детей глухих, то слуховые аппараты мало им в этом случае помогают. Поэтому сейчас на безе НИИ Лор Санкт-Петербурга проводится операции по восстановлению слуха, называемые кохулярной имплантацией. Детям восстанавливают слух практически до нормы.

По традиции сложилось, что сурдологическая службы всегда находится рядом с фониатической. Поэтому оба кабинета в начале года перенесли в консультативно-диагностический центр. Врачи этой специальности изучают патологию голоса, правда, вопреки распространённому мнению нарушение такого плана далеко не всегда случаются у людей, имеющих отклонения по слуху. Зачастую травмы, операции, частые воспаление, новообразования приводят к потере голоса. Врачи-фониаторы способны вернуть способность общаться людям даже после удаления голосовых связок.

- Большая группа пациентов, которые походят реабилитацию в нашем кабинете, это лица, перенесшие органотравмирующую операцию, - поясняет Василя Янборисова, заведующая фониатической службой Мурманской областной клинической больницы. – Их можно научить разговаривать. Можно научить полностью пользоваться голосом. Таким образом, они не будут социально дезориентированы.

После переезда служб многие горожане потерял контакт с врачами. Тем не менее, записаться на приём к специалистам области лечения проблем слуха и голоса можно через отдельную регистратуру по телефону 25-02-59 или получить направление у своего участкового врача.