Суровое наказание ждёт наркоторговцев

Торговцы наркотиками понесут справедливое наказание за свою преступную деятельность. Первомайский районный суд вынес приговор двоим местным жителям. Мужчины отправятся в колонию строгого режима на 6 и 9 лет.

Суд установил, что преступники работали группой, они наладили канал поступления наркотиков из Санкт-Петербурга в Мурманск, а для их сбыта применялась бесконтактная схема, исключавшая личный контакт сбытчика и покупателя. Перед продажей товар проходили «переработку», его смешивали с различными примесями, что увеличивало их вес и прибыль от продаж.

Из квартиры осужденных было изъято более 10 кг гашиша и около 6 кг амфетамина. В результате задержания пяти членов группы из незаконного оборота изъято более 41 килограмма гашиша и около 13 килограммов амфетамина.