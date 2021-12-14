Суровые северяне собирают грибы даже в декабрьских сугробах

Любители тихой охоты – ликуйте! В лесах Мурманской области под снегом можно найти грибы.

Необычной находкой поделился в «ВКонтакте» северянин Игорь Владимирович. Семейство из трёх боровиков он нашёл под слоем снега. На вид грибы в отличном состоянии, не червивые. Скорее всего, им удалось сохраниться благодаря природной заморозке.

«Это просто фантастика. Чистейший. Сладкая семейка», - восклицает декабрьский грибник.