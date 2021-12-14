День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.12.21 19:30
Суровые северяне собирают грибы даже в декабрьских сугробах
Любители тихой охоты – ликуйте! В лесах Мурманской области под снегом можно найти грибы.
Необычной находкой поделился в «ВКонтакте» северянин Игорь Владимирович. Семейство из трёх боровиков он нашёл под слоем снега. На вид грибы в отличном состоянии, не червивые. Скорее всего, им удалось сохраниться благодаря природной заморозке.
«Это просто фантастика. Чистейший. Сладкая семейка», - восклицает декабрьский грибник.
Комментарии
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Последние комментарии
QR
13.12.21 12:52
Пора вводить раздельные вагоны: для обладателей QR-кодами и для остальных. Можно и авиарейсы по такому принципу вводить: для QRщиков тариф дешёвый и регулярные рейсы, а для НЕQRщиков - тариф повыше
Истомин П.
13.12.21 10:21
Увидишь такое в ночи, можно в штаны наложить.
Комментарий к новости:Апатиты встречают гостей сияющей улыбкой на камне!
Виктор
09.12.21 23:39
Дойдёт позже, что это всё туфта, "уважаемые" депутаты. Нельзя принимать антинародные законы.
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