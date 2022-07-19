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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.07.22 19:30

Суровые жители города металлургов провели фестиваль «Гаражане» в стиле 90-х

Назад в 90-е: в Мончегорске возродили гаражную культуру. Ненадолго, но город металлургов стал местом притяжения для ребят в кожанках, варёнках, с начёсом и клипсами.

Назад в 90-е: в Мончегорске возродили гаражную культуру. Ненадолго, но город металлургов стал местом притяжения для ребят в кожанках, варёнках, с начёсом и клипсами. 

Ни дождь, ни ветер не остановили северян в желании провести день ярко и со вкусом. На площадках под большими шатрами каждый нашёл себе место и занятие по душе. Например, мончегорец Антон вместе со всей семьёй с нетерпением ждали пока остынут собственноручно приготовленные леденцы. Парень из 90-х помнит, что когда-то петушки на палочке были лакомством выходного дня. Сильно состав конфет со временем не изменился, а вот молодёжь уже не та, вспоминает участник фестиваля. 

Антон Цвырко, участник фестиваля «Гаражане», г. Мончегорск: «Мы дома не сидели: постоянно дворовые игры, футбол, хоккей, лапта, ножички. Родителям приходилось загонять нас домой, а не выгонять из дома».

В зоне фут-корта можно было попробовать не только сладкие угощения: мастера северной кухни приготовили особенные блюда с арктическим характером.

Максим Макаров, шеф-повар «ИСМО food court», г. Мончегорск: «Это древнерусское блюдо из рыбы. Мы взяли треску и палтус нашего мурманского предприятия, сделали вкусные нежные шарики с тар-таром. Привезли стейк из оленя с брусничным соусом, а для наших маленьких гостей сделали два вида мороженного на основе северных ягод - брусники, черники и морошки».

«Гаражане» - лишь один из пяти десятков фестивалей и праздников, над которыми ежемесячно трудятся специалисты Агентства развития Мончегорска. Он входит в большой проект «Имандра фест», но уже рискует стать отдельным ярким и неповторимым событием.

Регина Потехина, заместитель директора Агентства развития Мончегорска: «Это первый фестиваль в Мурманской области гаражной культуры. Мы объединили тех, кто живёт в гаражах. А северный гараж – это маленькая жизнь, здесь всегда происходит неосознанно передача традиций, получение новых навыков от поколения к поколению».

Дресс-код для гаража – варёнки и кожанки, а также яркие аксессуары и начёсы. Это необязательно, но безумно стильно, уверены участницы. Тем более, что мода циклична, а многое из лихих 90-х уже смело можно носить сегодня.

Наталья Нерсесян, участник фестиваля, г. Мончегорск: «Мода сейчас возвращается, многие вещи, которые я сегодня в гардеробе смотрела, актуальны до сих пор. Помню, мама включала утром пластинки, пока мы собирались, вечеринки, песни под гитару».

Наталья Лешукова, участник фестиваля, г. Мончегорск: «Более сплоченные были, это были походы совместные, больше общались. Это сейчас все в телефонах».

Не обошлось и без зоны игр: народных, дворовых. За одной из «гаражных» дверей удалось отыскать и частичку северной души.

Антонина Иваненко, заведующий научно-просветительским отделом городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Мы привезли игры коренных народов Севера, которые называются «Пять лучинок и пять камушков». Русские народные игры, как без них?! Мы не только предлагаем играть, но и сделать игрушку-закидушку».

Мастера и художники вписываются в общую архитектуру уличного праздника. Мария давно продвигает практическое искусство, когда мусор - это вовсе не ненужный хлам. Со своим микроэкологическим творческим проектом «Кулема» девушка обошла местные гаражи и насобирала несколько ящиков лампочек, гаек и проволочек для создания новых уникальных композиций.

Маша Алигожина, современный художник, г. Москва: «Помогаю людям расчищаться от микрохлама домашнего, потому что у каждого есть пакетики с поломанными украшениями, находочками из путешествий, хлам, который копится везде. Предлагают его использовать, создавать новые украшения, объекты».

Особенным подарком для мончегорцев и гостей города стало выступление хедлайнера фестиваля диджея Грува.

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