Суровые жители Мончегорска всем городом выбирали рецепт лучшей ухи

Уха из петуха, финская уха, уха знатная и уха студенческая – в городе металлургов, который готовится отмечать 80-летие, впервые провели фестиваль водной стихии. Участники и судьи искали рецепт блюда – нового символа города.

Кипит работа: шкерится рыбы, опытные повара и любители от кулинарии строгают овощи – в Мончегорске выбирают уху, которая сможет стать символом города. Самое главное в рецепте – рыба! С этим на фестивале «Мончегорская уха» согласны даже дети. Пока участники готовили экзотические блюда, юным участникам предложили поиграть в рыбалку. Секрет ухи надо знать с самого детства!

- В Мончегорске, в основном, уху едят на рыбалке, - считает Дмитрий Староверов, глава Мончегорска. - Уха, которая выиграет, будет символом Мончегорска. Я считаю, что в кафе должны быть все рецепты, которые сегодня участвуют в конкурсе.

Идея провести конкурс на лучший рецепт ухи пришла в голову руководителю мончегорской централизованной библиотечной системы Людмиле Филипповой. Городские власти поддержали и провели фестиваль с выступлениями и именитыми гостями. В мончегорском парке на сцене уху по-фински готовили московский шеф-повар и телеведущий Василий Емельяненко и самый известный русский финн, актёр Вилле Хаапасало. А возле сцены над ухой по народным рецептам трудились девять команд.

- Свой секрет мы не будем выдавать, - сразу предупреждает Галина Белова, повар команды «Рыбачки». - Он в особенностях подачи. Для ухи, что важно? Уха начинает вариться с рыбалки.

У каждого участника конкурса свои секреты. Кто-то по рыбацкой традиции добавляет в уху водку, а кто-то - свеклу. Команда «Северная» основой для рыбного супа выбрала куриный навар, а «Рабачки» из мончегорского политехнического техникума варили бульон на рыбьей требухе, завязанной в марлю. Эксперимент пришёлся судьям по душе!

Теперь рецепт Галины Беловой и ее студентов войдёт в историю Мончегорска. Блюдо, приготовленное командой «Рыбачки» из сига, форели, креветок и кумжи, получило громкое название «Уха по-мончегорски». С этим именем рецепт войдёт в кулинарию книгу России.