Суровый северный Ковдор посетил дикий волк

В Ковдоре местные жители запечатлели волка, гуляющего по городским улицам. Видео очевидцев опубликовали в одной из социальных сетей.

Ранее волка также замечали в посёлке Зареченске Мурманской области. Власти населенного пункта попросили местных жителей обезопасить детей и повременить с выгулом домашних питомцев.

Обычно хищники охотятся на собак и почти никогда не нападают на людей. Для жителей леса такие вылазки заканчиваются отстрелом.