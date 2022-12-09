День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.12.22 19:30
Суровый северный Ковдор посетил дикий волк
В Ковдоре местные жители запечатлели волка, гуляющего по городским улицам. Видео очевидцев опубликовали в одной из социальных сетей.
Ранее волка также замечали в посёлке Зареченске Мурманской области. Власти населенного пункта попросили местных жителей обезопасить детей и повременить с выгулом домашних питомцев.
Обычно хищники охотятся на собак и почти никогда не нападают на людей. Для жителей леса такие вылазки заканчиваются отстрелом.
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