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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.10.21 19:30

Суровый юмор металлургов и лёгкие, но меткие шутки знатоков русского языка и литературы – полуфинал КВН

В прошедшие выходные в стенах областного Дворца культуры имени С.М. Кирова состоялся долгожданный полуфинал официальной Мурманской лиги КВН. Побороться за звание самых весёлых и находчивых вышли 8 команд.

Лучшие из «старичков» и лучшие из новичков этого сезона сразились на сцене областной «Кировки», только из оружия у них были не шпаги или дуэльные пистолеты, а оригинальные шутки и сценки. Подготовка к полуфиналу Мурманской лиги КВН была напряжённой и длилась несколько недель - работать над созданием оригинального выступления участникам приходилось и днём, и ночью.

Павел Данилов, участник команды «Имени Янковского»: «Очень много людей, много мнений. Готовились, не спали, не кушали, но это всё для того, чтобы провести мероприятие на высшем уровне».

Денис Трутнев, участник команды «Сборная учителей Мурманской области»: «Очень напряженно, много всяких ситуаций происходило, что-то где-то не работало, что-то где-то вырезалось, что-то не получалось».

В этот раз в состав жюри были приглашены профессиональные юмористы – участники высшей лиги КВН «Борцы - Северный десант».

Помимо них в судейских креслах оказались и ценители хорошего юмора, среди которых руководитель популярного в социальных сетях сообщества «Регион 51».

Дмитрий Афиногенов, руководитель сообщества в соцсети «ВКонтакте» «Регион 51»: «Невероятный уровень у ребят, невероятная подготовка. Я слышал, что привезли огромную группу поддержки из Мончегорска, около 50 человек. Ребята реально сражаются и очень круто участвовать в судействе таких замечательных игр».

Действительно, самой большой группой поддержки могла похвастаться команда «Сборная КГМК». Болельщики вооружились футболками, хлопалками и дуделками – и всё это с символикой родного предприятия.

Алена Цветкова, член группы поддержки команды «Сборная КГМК»: «Команда состоит из работников КГМК, с большинством ребят мы знакомы и пересекаемся в другой общественной жизни, поэтому мы не могли не приехать, не поддержать их».

Шанса на проигрыш у ребят просто не было – на их искрометные шутки реагировал весь зал.

Своё мастерство показал и любимец мурманской публики Артём Халуев – ранее единственный и неповторимый участник команды «Сборная Алакуртти». Совсем недавно он решил отказаться от сольных выступлений и взял к себе в команду нового юмориста.

Артем Халуев, участник команды «Сборная Алакуртти»: «Вдвоем, на самом деле, возможностей побольше, потому что можно осуществить многие шутки. Когда ты выступаешь один, ты можешь придумать что-то смешное, но прекрасно понимаешь, что ты этого не сделаешь, а сейчас намного проще и интереснее для зрителей».

По итогам выступлений из 8 команд 6 прошли в финал. Ими стали «Сборная КГМК», «Сборная Заозерска», «Сборная учителей Мурманской области», «Сборная Алакуртти», «Сверхразум». Также решением жюри добрана «Для вас». На итоговой игре мы не увидим команды «Семейные ценности» и «Имени Янковского».

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