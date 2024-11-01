Свечи в ЗАТО Александровск в память о защитниках Заполярья зажгли военнослужащие, активисты «Движения Первых» и неравнодушные северяне

Сюжетом для картины, составленной из зажженных свечей на площади в Гаджиево, послужил монумент, ставший олицетворением освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Руслан Хасанов, военнослужащий, г. Гаджиево: «Чтобы мы помнили, наши дети помнили событие, которое является самым великим для Кольского края, прежде всего».

Торжественные события, посвящённые годовщине с момента проведения Петсамо-Киркенесской операции, проходят в эти дни по всей Мурманской области. Волонтёры ЗАТО Александровск доставили частичку Вечного огня, переданную во время митинга у мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья в Мурманске. Огонь от лампад стал основой огненных картин: в Гаджиево символично выложили из свечей «Алёшу», в основу картины Полярного лёг образ боевого корабля Северного флота.

Полина Леонова, юнармеец, г. Гаджиево: «Всегда надо помнить тех, кто отдал за нас жизнь. И сегодня в память о них мы зажигаем свечи».

Среди участников акции военнослужащие и их дети – с раннего возраста ребята воспитываются с особым уважением к старшим, с трепетным отношением к героям войны и победоносным событиям.

Марина Казанцева, активист «Движения Первых», г. Гаджиево: «Мы чтим и помним подвиги наших прадедов, которые сражались за наше светлое будущее, чтобы мы сейчас жили мирно».

Любовь к Родине, в том числе малой, уверены активисты «Движения Первых», можно прививать не только акциями патриотическими, но и просветительскими. Одно из таких мероприятий состоится у ребят совсем скоро.

Варвара Нерчук, активист «Движения Первых», г. Гаджиево: «Данный проект называется «Профориентация на понятном языке». Скоро мы посетим филиал «Росатома» где вместе с представителями компании будем разрабатывать экскурсию для всех учащихся ЗАТО».

Итогом партнёрства специалистов и школьников станет видеоролик, который ребята презентуют на профориентационном форуме в конце ноября в Оленегорске.