«Свехразум» победил во время фестиваля

Фестиваль молодёжного творчества «Фриспэйс» прошёл в снежногорском Центре гражданского и патриотического воспитания. Творческая молодёжь ЗАТО Александровск активно участвует в фестивале уже третий год.

Снежногорская сборная КВН пригласила на фестиваль друзей - команды Мурманска «Сверхразум» и «Сборная современной молодёжи».

Зрителям удалось не только посмеяться от души, но и погрустить над проникновенными мелодиями. Популярным современным музыкальным направлением среди подростков является кей-поп. Жанр южно-корейской музыки. Неудивительно, что ярким выступлением запомнилась группа «Кристал Таун» из Гаджиево.

Десятки номеров, дружеская атмосфера, современная музыка и яркие эмоции год за годом привлекают участников фестиваля. Итоги такого участия - новый опыт, друзья и позитивный настрой.

В традиционном зрительском голосовании победила команда КВН «Свехразум».