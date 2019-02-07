И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Сверхлюди продолжают напряжённо готовиться к поездке в Мурманск – сообщает «Вечёрка». С 15 по 17 марта в Мурманске будет проходить III чемпионат мира по ледяному плаванию. Более 100 человек из 26 стран планируют проплыть километр в Семеновском озере. На более короткие дистанции заявились около 300 пловцов из 32 стран. О том, как претенденты на победу готовятся к экстремальным соревнованиям, можно узнать из свежего выпуска «Вечернего Мурманска».

В ближайшие дни в 23 квартиры мурманчан установят заглушки на канализацию, и жильцы не смогут пользоваться туалетом. Владельцы квартир накопили долги за воду. Законны ли такие ограничения? Не попытаются ли должники самостоятельно снять заглушки с унитаза? Сколько всего в Мурманске таких должников? На эти вопросы отвечает публикация в свежем номере «Вечёрки».

Каких только питомцев не держат в своих домах мурманчане. Кошками, собаками и волнистыми попугаями уже никого не удивить. Но сегодня в квартирах живут также белки, лисы, еноты, игуаны. А есть мурманчане, которые взяли под свою опеку недавно выведенных учеными африканских карликовых ежей. Мурманчанка Юлия Безукладова уже год заботливо ухаживает за своей колючей Плюшкой. Откуда в домах мурманчан появились африканские ежи, рассказывает «Вечёрка».

Мурманчанка Светлана Козейко стала звездой в одночасье. На всю страну прославилась её эксклюзивная соленая треска «Северное сияние», которая вошла в список лучших блюд уникального федерального проекта «Гастрономическая карта России». А потом выяснилось, что мама мурманского повара много лет назад готовила блинчики для самого Бориса Ельцина. Увлекательную историю об этом можно прочитать в свежей «Вечёрке».