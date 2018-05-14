«Сверхразум» победил всех

Состоялись финальные игры сезона Мурманской Школьной лиги КВН. Борьба на сцене театральной школы развернулась нешуточная, финалистов разделяли десятые доли балла. Победители примут участие в региональных играх и, возможно, поедут на фестиваль КВН в Сочи.

Весёлые шутки, задорный смех и неизменный заряд позитива для всех. В Мурманске состоялись финальные игры Школьной лиги КВН этого сезона. Четыре команды боролись за право продолжать соревнования уже на региональном этапе.

- У нас 3 из 4 финалистов участвуют в Мурманской региональной лиге КВН. Это официальная лига и шутки, которые здесь они могут прокатать, потом будут использовать в региональной лиге, что впоследствии даст им шанс пройти дальше и, возможно, съездить на фестиваль в Сочи в январе, - рассказал Денис Шалабанов, руководитель Мурманской Школьной лиги КВН.

На фестивале КВН в Сочи победителям региональных игр придётся соревноваться на равных со взрослыми сборными. Высокий уровень подготовки наших команд, по мнению наставников, обусловлен ставшей традиционной для Мурманской лиги преемственностью поколений.

- Для многих, кто пришёл в КВН, он стал частью жизни. Мы сейчас уже видим, что ребята, которые начинали в Школьной лиге, продолжают бороться за победу в региональной лиге, - отмечает Леонид Мостовой, директор МАУМП «Дом молодёжи» (г.Мурманск). – Они приходят и помогают ребятам, которые только начинают здесь играть. Нам важно, что есть такая преемственность.

Большинство ребят играют в КВН уже много лет. Команды неоднократно становились лучшими на самых разных этапах, в том числе и в других регионах.

- У нас опыт игры уже 3 года. Мы играем с девочками три года и доходим до финала. Ездим в другие регионы. Недавно ездили в Карелию, - рассказыват о своих успехах представители команд КВН «Для Вас». - Взяли кубок главы Карелии. А в прошлом году мы стали победителями Школьной лиги КВН. Мы в прошлом году выиграли и решили опять поиграть.

Команды дружат между собой и дух соперничества здесь по-настоящему добрый. До начала игр за кулисами ребята готовятся все вместе.

Одни из самых перспективных участников Школьной лиги – команда со вкусным названием «Борщ», которая раньше называлась «Бро-стайл». Творческий ребрендинг явно пошёл на пользу сборной, которая теперь делится секретами своего успеха.

- Судя по нашему названию «Борщ» у нас есть пампушки и очень вкусные изюминки, которые находятся в нашей команде, - раскрывает тайну названия представители команды КВН «Борщ». - С их помощью мы стараемся победить.

Победителями финала стала команда КВН «Сверхразум», второе место разделили «Для Вас» и «Борщ», а замкнула цепочку лидеров «Сборная современной молодёжи».