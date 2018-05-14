КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Битва за бойлер в МКД, или Учимся у первопроходцевИТОГИ: Торжество инаугурации, предсказуемость утверждения премьер-министра и солнечная встреча Дня Победы в Мурманске
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»14.05.18 19:30

«Сверхразум» победил всех

Состоялись финальные игры сезона Мурманской Школьной лиги КВН. Борьба на сцене театральной школы развернулась нешуточная, финалистов разделяли десятые доли балла. Победители примут участие в региональных играх и, возможно, поедут на фестиваль КВН в Сочи.

Весёлые шутки, задорный смех и неизменный заряд позитива для всех. В Мурманске состоялись финальные игры Школьной лиги КВН этого сезона. Четыре команды боролись за  право продолжать соревнования уже на региональном этапе.

- У нас 3 из 4 финалистов участвуют в Мурманской региональной лиге КВН. Это официальная лига и  шутки, которые здесь они могут прокатать, потом будут использовать в региональной лиге, что впоследствии даст им шанс пройти дальше и, возможно, съездить на фестиваль в Сочи в январе, - рассказал Денис Шалабанов, руководитель Мурманской Школьной лиги КВН.

На фестивале КВН в Сочи победителям региональных игр придётся соревноваться на равных со взрослыми сборными. Высокий уровень подготовки наших команд, по мнению наставников, обусловлен ставшей традиционной для Мурманской лиги преемственностью поколений.

- Для многих, кто пришёл в КВН, он стал частью жизни. Мы сейчас уже видим, что ребята, которые начинали в Школьной лиге, продолжают бороться за победу в региональной лиге, - отмечает Леонид Мостовой,  директор МАУМП «Дом молодёжи» (г.Мурманск). – Они приходят и  помогают ребятам, которые только начинают здесь играть. Нам важно, что есть такая преемственность.

Большинство ребят играют в КВН уже много лет. Команды неоднократно становились лучшими на самых разных этапах, в том числе и в других регионах.

- У нас опыт игры уже 3 года. Мы играем с девочками три года и доходим до финала. Ездим в другие регионы. Недавно ездили в Карелию, - рассказыват о своих успехах представители команд КВН «Для Вас». -  Взяли кубок главы Карелии. А в прошлом году мы стали победителями Школьной лиги КВН. Мы в прошлом году выиграли и решили опять поиграть.

Команды дружат между собой и дух соперничества здесь по-настоящему добрый. До начала игр за кулисами ребята готовятся все вместе.

Одни из самых перспективных участников Школьной лиги  – команда со вкусным названием «Борщ», которая раньше называлась «Бро-стайл». Творческий ребрендинг  явно пошёл на пользу сборной, которая теперь  делится секретами своего успеха.

- Судя по нашему названию «Борщ» у нас есть пампушки и очень вкусные изюминки, которые находятся в нашей команде, - раскрывает тайну названия представители команды КВН «Борщ». - С их помощью мы стараемся победить.

Победителями финала стала команда КВН «Сверхразум», второе место разделили «Для Вас» и «Борщ», а замкнула цепочку лидеров «Сборная современной молодёжи».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
03.05.18: СМИ США сообщили о беспрецедентном решении Владимир Путина, президента России, которое будет объявлено после инаугурации, которая состоится 7 мая. А какого решения от главы РФ ждёте Вы?Проголосовало: 446 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Вадим Пашимиый
13.05.18 19:43
Да Егор сам Зверюга ))
Комментарий к новости:Участники проекта «Новая ВЕСна» продолжают борьбу с лишними килограммами
Юляша Б. из Простоквашино.
11.05.18 20:12
Я тоже была мероприятии, посвящённом Дню Победы. Были там ОЧЕНЬ запоминающиеся персонажи. Видела я на шествии Людмилу Мелехову, а затем заглянула в её Instagram. Нарядилась девица в форму бойца РККА
Комментарий к новости:Мурманчане массово отметили День Победы
Шматкова Л. В., горожанка, участвующая, педагог.
11.05.18 18:17
Спасибо за поправку редактору сайта. Хорошо. Пусть господин Сысоев А. И. ответит на мой вопрос. Этот вопрос входит в его компетенцию? Или теперь ему одному отдуваться за ММБУ УДХ ?
Комментарий к новости:Акция «Бессмертный полк» - память героям, подарившим нам великий праздник
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа.04:00«Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса». Художественный сериал (12+)04:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области продолжает отмечаться рост цен на бензин и у оптовиков, и на АЗС-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуПлавучий энергоблок «Академик Ломоносов» атаковали противники мирного атома-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 15 мая-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика