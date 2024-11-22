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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.11.24 19:30

Сверхтёплые и высокотехнологичные «Аляски» представлены в Кандалакше и Полярных Зорях на «Норвежской выставке» только по 24 ноября включительно

Куртки «Аляски» пользуются большой популярностью во всем мире. Такие будут служить вам долгие годы за счёт своего простого кроя и надёжных материалов. Модель была создана более 60 лет назад, но в данный момент переживает новый пик спроса.

Павел Чертков, старший менеджер «ORSO GROUP»: «Многие компании продолжают покидать российский рынок. Всё таже самая ситуация – границы стран закрыты, вывезти товар невозможно, хранить дальше на складах – это очень дорого, утилизировать тоже стоит денег. Единственный возможный вариант - отдать его хоть за сколько-нибудь, чтобы хоть как-то минимизировать потери. Они отдали его по цене производства, а наша питерская компания «Орсо Групп» выкупила этот товарный остаток и теперь распродаёт по дальним регионам страны со скидкой до 70 процентов. Если вы находите свой размер – гарантировано экономите в два, а то и в три раза».

На выставке представлено более 300 моделей верхней мужской и женской одежды известных брендов из Канады, Финляндии, Италии, Норвегии и Германии. Ассортимент - на любой вкус и бюджет. И для любых задач, чтобы чувствовать себя комфортно и в пятиградусный мороз, и в мороз минус 50.

Алина, менеджер «Норвежской выставки»: «Вашему вниманию представляется норвежская «Аляска» премиум-класса. Сверху идёт трехслойная мембрана, которая не промокает и не продувается, наполнитель идёт - кукурузное волокно от компании «Дюпонт Сарона». На данный момент это лучший наполнитель во всем мире! Он дышит - пропускает воздух через себя, но при этом он не запускает ветер, какую-то влагу дополнительную. Очень хорошо стирается в стиральной машинке – не скатывается, не сбивается и не мигрирует полностью по куртке».

По 24 ноября включительно «Норвежская выставка» будет работать с 10 до 20 часов в Кандалакше по адресу: улица Первомайская, 31 (1-й этаж бывшего магазина «Алвер») и в Полярных Зорях на улице Курчатова, 23а (бывший магазин «Кристалл». Ориентир - воздушные шары).

 

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