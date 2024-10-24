Сверхтёплые и высокотехнологичные «Аляски» представлены в Мурманске и Апатитах

Работа «Норвежской выставки» продолжается. Северянам предлагают новую партию коллекций верхней одежды из мембранных тканей. Сейчас идёт самый разгар продаж мировых коллекций - только до 27 октября включительно!

Куртки «Аляски» пользуются большой популярностью во всем мире. Такие будут служить вам долгие годы за счёт своего простого кроя и надёжных материалов. Модель была создана более 60 лет назад, но в данный момент переживает новый пик спроса. Многие мурманчане уже по достоинству оценили такую одежду, её часто покупают люди, которые занимаются горнолыжным спортом, рыбалкой, подолгу бывают зимой на свежем воздухе

Такие вещи эксклюзивно представлены на «Норвежской выставке».

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Многие компании продолжают покидать российский рынок. Всё таже самая ситуация: границы стран закрыты, вывести товар невозможно, хранить дальше на складах – это очень дорого, утилизировать тоже стоит денег. Единственный возможный вариант - отдать товар хоть за сколько-нибудь, чтобы хоть как-то минимизировать потери. Они отдали его по цене производства. Наша питерская компания «Орсо Групп» выкупила этот товарный остаток и теперь распродаёт по дальним регионам страны со скидкой до 70 процентов. Если вы находите свой размер на распродаже, то гарантировано экономите на покупке в два, а то и в три раза».

На выставке представлено более 300 моделей верхней мужской и женской одежды известных брендов из Канады, Финляндии, Италии, Норвегии и Германии. Ассортимент здесь - на любой вкус и бюджет. И для любых задач: чтобы чувствовать себя комфортно и в минус пять градусов, и в мороз – минус 50.

Алина, менеджер «Норвежской выставки»: «Вашему вниманию представляется норвежская «Аляска» премиум класса. Сверху трехслойная мембрана, которая не промокает и не продувается. Наполнитель идёт кукурузное волокно от компании «Дюпонт Сарона» - это на данный момент лучший наполнитель во всем мире. Он дышит, пропускает воздух через себя, но при этом он не запускает ветер, какую-то влагу дополнительную. Очень хорошо стирается в стиральной машинке – не скатывается, не сбивается и не мигрирует полностью по куртке».

Только по 27 октября включительно «Норвежская выставка» будет работать с 10 до 20 часов в Мурманске на проспекте Ленина, 47 (1-й этаж в бывшем помещении «Сбербанка», за остановкой общественного транспорта «Улица Академика Книповича») и в Апатитах на улице Ленина, 2 (справа от аптеки, ориентир - воздушные шары).

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