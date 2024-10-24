Очередное заседание Мурманской областной Думы состоится 30 октябряМурманский Росреестр проведёт расширенную «горячую линию» по вопросам оформления прав на гаражи и дачи
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.10.24 19:30

Сверхтёплые и высокотехнологичные «Аляски» представлены в Мурманске и Апатитах

Работа «Норвежской выставки» продолжается. Северянам предлагают новую партию коллекций верхней одежды из мембранных тканей. Сейчас идёт самый разгар продаж мировых коллекций - только до 27 октября включительно!

Куртки «Аляски» пользуются большой популярностью во всем мире. Такие будут служить вам долгие годы за счёт своего простого кроя и надёжных материалов. Модель была создана более 60 лет назад, но в данный момент переживает новый пик спроса. Многие мурманчане уже по достоинству оценили такую одежду, её часто покупают люди, которые занимаются горнолыжным спортом, рыбалкой, подолгу бывают зимой на свежем воздухе

Такие вещи эксклюзивно представлены на «Норвежской выставке».

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Многие компании продолжают покидать российский рынок. Всё таже самая ситуация: границы стран закрыты, вывести товар невозможно, хранить дальше на складах – это очень дорого, утилизировать тоже стоит денег. Единственный возможный вариант - отдать товар хоть за сколько-нибудь, чтобы хоть как-то минимизировать потери. Они отдали его по цене производства. Наша питерская компания «Орсо Групп» выкупила этот товарный остаток и теперь распродаёт по дальним регионам страны со скидкой до 70 процентов. Если вы находите свой размер на распродаже, то гарантировано экономите на покупке в два, а то и в три раза».

На выставке представлено более 300 моделей верхней мужской и женской одежды известных брендов из Канады, Финляндии, Италии, Норвегии и Германии. Ассортимент здесь - на любой вкус и бюджет. И для любых задач:  чтобы чувствовать себя комфортно и в минус пять градусов, и в мороз – минус 50.

Алина, менеджер «Норвежской выставки»: «Вашему вниманию представляется норвежская «Аляска» премиум класса. Сверху трехслойная мембрана, которая не промокает и не продувается. Наполнитель идёт кукурузное волокно от компании «Дюпонт Сарона» - это на данный момент лучший наполнитель во всем мире. Он дышит, пропускает воздух через себя, но при этом он не запускает ветер, какую-то влагу дополнительную. Очень хорошо стирается в стиральной машинке – не скатывается, не сбивается и не мигрирует полностью по куртке».

Только по 27 октября включительно «Норвежская выставка» будет работать с 10 до 20 часов в Мурманске на проспекте Ленина, 47 (1-й этаж в бывшем помещении «Сбербанка», за остановкой общественного транспорта «Улица Академика Книповича») и в Апатитах на улице Ленина, 2 (справа от аптеки, ориентир - воздушные шары).

 

 

 

На правах рекламы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
Комментарий к новости:В Мурманской области появится «Школа 21» от «Сбербанка»: соглашение об этом подписали губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф
Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
Комментарий к новости:Сотрудники СК РФ по Северному флоту продолжают выявлять уклонистов воинского учёта среди натурализованных граждан
Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
Комментарий к новости:Антон Зарайский: об обязательном медицинском страховании
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире01:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Торг не уместен: жители Мурманской области стали реже уступать в зарплате даже ради новой работы или сохранения старой-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 13 копеек, доллар укрепился на 10 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС приняла участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 октября-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)В проекте бюджета на следующую трёхлетку заложены средства на выполнение всех социальных обязательств
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика