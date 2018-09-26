Сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Оникс» попала в яблочко

Силы Северного флота, находящиеся в районе архипелага Новосибирских островов, провели учение по защите арктической островной зоны и морского побережья Российской Федерации. Впервые в ходе тактического учения в Арктике был применён береговой ракетный комплекс «Бастион», который несёт боевое дежурство на острове Котельный.

Подводя предварительные итоги учения, командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов отметил, что расчёт берегового ракетного комплекса «Бастион» успешно выполнил поставленную задачу. Мишень, имитирующая отряд кораблей условного противника, была расположена в акватории моря Лаптевых и удалена от берега более чем на 60 километров. Стрельба была выполнена с побережья сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракетой «Оникс».

Напомним, активная деятельность России по созданию и развитию элементов арктической инфраструктуры была начата в 2012 году – с этого времени Северный флот регулярно осуществляет арктические походы, решает задачи по обеспечению безопасности в районах прохождения трассы Северного морского пути.