«Сверка часов»: Андрей Чибис продолжает серию рабочих встреч с членами обновленного состава правительства Мурманской области

Сегодня ключевые направления глава региона обсудил со своим первым заместителем Оксаной Демченко, на которую теперь возлагается новая задача по координации финансового блока.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «С учётом нового распределения обязанностей на вас возлагается задача координировать работу Министерства финансов Мурманской области. Санкции дают в том числе негативный эффект и снижение доходов, поэтому необходимо обратить самое пристальное внимание на эффективное расходование бюджетных средств. Среди приоритетных направлений – формирование новых нацпроектов, выполнение мастер-планов, реализация стратегического плана «На Севере – жить», который был сформирован с учётом мнения северян. Важно, чтобы всё было реализовано».

Напомним, Оксана Николаевна Демченко была назначена первым вице-губернатором в 2019 году, когда приехала работать в Мурманскую область. За пять лет в правительстве региона она сформировала систему проектного управления для качественной реализации национальных проектов; организовала создание цифровой платформы управления проектной деятельностью; во время угрозы распространения Covid-19 на территории региона успешно координировала работу Межведомственного оперативного штаба; выстроила конструктивное взаимодействие с политическими партиями; организовала работу Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области»; курировала вопросы господдержки общественных объединений, меры социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов Севера.

Первый вице-губернатор Оксана Демченко вновь была утверждена в должности Мурманской областной Думой в сентябре 2024 года. Региональные парламентарии одобрили её кандидатуру, представленную губернатором региона Андреем Чибисом, подавляющим большинством голосов.