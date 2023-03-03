День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.03.23 19:30
Свет «Звезды Севера» заметили в Совете Федерации
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с женщинами-предпринимательницами «Голос женского бизнеса» поддержала проект «Звезда Севера» и рекомендовала транслировать опыт конференции на другие регионы.
Наш регион на событии представила автор проекта и руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.
Напомним, образовательный проект «Звезда Севера», направленный на поддержку женщин, проживающих в ЗАТО, уже более четырёх лет реализуют в Мурманской области.
Конференция мотивирует женщин на собственные волонтёрские и бизнес-инициативы, открывать своё дело.
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Последние комментарии
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
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Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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Вадим
23.02.23 11:27
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