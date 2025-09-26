День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.09.25 12:00
Светлана Асташенкова: Мурманский областной драматический театр открывает 87-й сезон
Занавес! Готовимся встречать новый театральный сезон в Мурманском областном драматическом театре.
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Светлана Асташенкова, директор Мурманского областного драматического театра, рассказывает о премьерах осени в новом театральном сезоне - городской легенде «Мурманский вальс» и камерной исповеди-спектакле «День рождения мамы»; о творческой дружбе с известным питерским театром им. Комиссаржевской, планах на гастроли и творческом вечере Александра Калягина.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-
Последние комментарии
Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
-Скоро в эфире15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)16:10«Удиви меня». Документальный фильм (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)2 из 3 экономически активных россиян — за увеличение до размера МРОТ пенсионных надбавок для 80-летних и инвалидов I группы-PRO Валюту (16+)Курс доллара США сегодня умеренно снижается-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В центре внимания парламентариев был проект закона, вносящий изменения в областной бюджет