Светлана Асташенкова: о завершении 85-го театрального сезона и подготовке к новому

Послезавтра Мурманский областной драматический театр завершает 85-й театральный сезон. Завершает красиво – премьерным спектаклем «Девятый выпуск».

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Светлана Асташенкова, директор Мурманского областного драматического театра, подводит итоги сезона и расскажет о подготовке к следующему. Что было самое сложное и самое яркое в этом году? Чего ждать осенью? И нужны ли театру новые артисты? Ответы на эти вопросы узнаем у директора Мурманского областного драматического театра Светланы Асташенковой.