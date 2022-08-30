Светлана Диденко: ковид и грипп, как правильно распределить вакцинацию в этом году

Впереди осень и вместе с ней - сезонные заболевания гриппом. А ещё нельзя забывать о коронавирусе. По итогам 34 недели (22–28 августа) в нашем регионе зарегистрировано 672 случая COVID-19, показатель заболеваемости составил 91,2 случая на 100 тысяч населения, что на 40% выше прошлой недели. За последние три недели вырос удельный вес случаев среди детей, он составил за 34 неделю 10,1%.

Впереди осень и вместе с ней - сезонные заболевания гриппом. А ещё нельзя забывать о коронавирусе. По итогам 34 недели (22–28 августа) в нашем регионе зарегистрировано 672 случая COVID-19, показатель заболеваемости составил 91,2 случая на 100 тысяч населения, что на 40% выше прошлой недели. За последние три недели вырос удельный вес случаев среди детей, он составил за 34 неделю 10,1%.

«По нашему прогнозу такая тенденция сохранится в сентябре, возможно в первой декаде октября. Это связано с вхождением в сезонный подъём заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также с формированием организованных коллективов, возобновлением в штатном, до отпускном периоде работы трудовых коллективов», – доложил главный санитарный врач Мурманской области Александр Сергеев о санитарно-эпидемиологической ситуации на территории региона на оперативном совещании правительства.

По словам главного санитарного врача, по клинической структуре 98% случаев COVID-19 протекали в виде ОРВИ и 1,6% – без клинических проявлений, и только 0,4% – в форме пневмонии. Основная регистрация COVID-19 приходится на взрослое трудоспособное население. Наибольший темп прироста отмечен среди лиц 30-49 лет – на 35%. Сохраняются высокие показатели заболеваемости в возрастной группе 65 лет и старше. Чаще всего заражаются в семьях.

Сформировался ли у северян коллективный иммунитет? Нужно ли снова запасаться масками? И, самое главное, как правильно совместить вакцину от гриппа и ковида, чтобы не навредить собственному здоровью?

На эти и другие вопросы сегодня отвечает в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» заведующая эпидемиологическим отделом Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина Светлана Диденко.