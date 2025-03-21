Светлана Доголева: вкусный эфир, или Ешь мясо!

Присаживайтесь поудобнее, сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» мы окунемся в мир стейков, колбасок и мясных деликатесов!

Наш эксперт - Светлана Доголева, специалист по мясу, рассказывает о том, как выбрать идеальное мясо, какие мифы о мясе пора развеять, как правильно хранить мясо, чтобы оно оставалось свежим и вкусным. И о многом другом...