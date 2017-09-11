Светлана Крючкова рассказала мурманчанам, почему не снимается в сериалах

На сцене Мурманской областной филармонии – народная артистка Светлана Крючкова. Вместе с ней сын Александр Некрасов, который редкий гость в России, так как молодой мужчина учится в Брюссельской консерватории. В свой график он смог запланировать выступление в Мурманске.

С Александром Светлана Николаевна представляет программу, посвященную Марине Цветаевой, а после откровенно поговорила с журналистами о поэзии, о кино, семье и судьбах российских гениев… Во всем мире никто не читает стихи Цветаевой так проникновенно, никто так не понимает и не преподносит творчество известной поэтессы так, как Светлана Крючкова.

- Я с 17 лет стала читать Марину, и к своем ужасу, всё, что я читаю, это же я, как я думаю, как я считаю, я даже боялась этого, потому что повторение судьбы, конечно не таланта, ни гения, но судьбы повторение, не хотелось бы, - говорит Светлана Крючкова, актриса театра и кино, народная артистка. - Столько повторений. В восприятии мира, в обстоятельствах, выборах жизненных, во взаимоотношениях. Сколько у меня было совпадений с судьбой Марины, у меня ни с кем нет. …Я однажды психиатру сказала, что на моих концертах люди плачут, а он говорит: «Это здоровые слезы, потому что это здоровые слезы, потому что ребёнок может поплакаться маме. А я вот коту плачу своему. Каждому человеку выход нужен, выплеск эмоций. Они собираются, копятся и слезами выливаются».