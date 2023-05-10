День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.05.23 12:00
Светлана Науменко и Анастасия Соколова: об участии и победах в фестивале «НаМОДнение 2023»
Мурманский областной художественный музей стал площадкой для проведения фестиваля «НаМОДнение». В этом году он состоялся в 23-й раз.
Мурманский областной художественный музей стал площадкой для проведения фестиваля «НаМОДнение». В этом году он состоялся в 23-й раз.
Обладателем гран-при фестиваля в конкурсе «Откровение» стал образцовый детский коллектив «Театра моды «Самосотворение», ДДТ «Дриада» (г. Снежногорск), коллекция «Алогизмы».
Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» наши гости - Светлана Науменко, педагог дополнительного образования высшей категории МБУДО «Дома детского творчества «Дриада», г. Снежногорск, и Анастасия Соколова, участница образцового детского коллектива Мурманской области «Театр моды «Самосотворение», расскажут, как создавали коллекцию? Сколько времени заняла подготовка к фестивалю и какие ещё планы у театра моды?
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-
Последние комментарии
Светлана
02.05.23 12:54
Александра! Я тронута тем, что вы вспомнили обо мне. Ну, вы не знаете историю договора между тренером Гисмеевым и психологом Кравченко С.И. 10 лет назад, когда речь шла о том, что первый идет на выб
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: В политике Гисмеева всегда держали за дурочка
Вера В.
27.04.23 20:26
Положительные изменения очень заметны и приятны для всех жителей города. Спасибо Юрию Сердечкину и его команде. Вы упомянули и два новых детсада. Один из них построили на нашей улице Орликовой. Очень
Кудинова Н.Н.
23.04.23 10:11
Что такое вокзал? Это транспортный узел обеспечивающий как ротацию составов поездов, так и размещение в них пассажиров для дальних и ближних поездок. Большая часть граждан прибывает на посадку или в
Комментарий к новости:Мурманчане проявляют живой интерес к ремонту на привокзальной площади города
-Скоро в эфире23:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области повысили размер компенсации аренды жилья медработникам-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 76 копеек, доллар – почти на 13 копеек-PRO Энергетику (18+)Перспективное планирование работы Кольской энергосистемы продолжается с учётом новых потребностей крупных производств-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 мая-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)В России начали действовать новые штрафы