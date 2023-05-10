Светлана Науменко и Анастасия Соколова: об участии и победах в фестивале «НаМОДнение 2023»

Мурманский областной художественный музей стал площадкой для проведения фестиваля «НаМОДнение». В этом году он состоялся в 23-й раз.

Мурманский областной художественный музей стал площадкой для проведения фестиваля «НаМОДнение». В этом году он состоялся в 23-й раз.

Обладателем гран-при фестиваля в конкурсе «Откровение» стал образцовый детский коллектив «Театра моды «Самосотворение», ДДТ «Дриада» (г. Снежногорск), коллекция «Алогизмы».

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» наши гости - Светлана Науменко, педагог дополнительного образования высшей категории МБУДО «Дома детского творчества «Дриада», г. Снежногорск, и Анастасия Соколова, участница образцового детского коллектива Мурманской области «Театр моды «Самосотворение», расскажут, как создавали коллекцию? Сколько времени заняла подготовка к фестивалю и какие ещё планы у театра моды?